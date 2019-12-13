Премьер Эстонии не видит возможности для отмены санкций ЕС против России

ТАЛЛИН, 13 декабря. /ТАСС/. Эстония в настоящее время не видит возможности для отмены санкций Евросоюза против России. Об этом заявил в пятницу премьер-министр этой республики Юри Ратас порталу ERR.

"В сегодняшней ситуации я не вижу возможности отменить санкции, но считаю, что они [РФ] способны вести диалог, - сказал Ратас. - И это, безусловно, является хорошим знаком".

По его мнению, "сегодня мяч предельно ясно находится у Российской Федерации - согласны ли они теперь предпринять собственные шаги для решения проблем или нет".

"То, к чему мы можем прийти к июню 2020 года [когда будет обсуждаться очередное продление санкций], сегодня прогнозировать очень сложно", - добавил он.

Как сообщил журналистам представитель Евросовета Баренд Лейтс, в четверг лидеры стран - членов Евросоюза на саммите в Брюсселе приняли политическое решение о продлении на полгода экономических санкций против России, срок действия которых истекает 31 января 2020 года.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы. Также были введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров.