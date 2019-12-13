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Глава МВД Украины назвал роспуск сил республик Донбасса условием проведения выборов

Как заявил Арсен Аваков, в Киеве готовы "своими полицейскими силами зайти и обеспечить порядок"

КИЕВ, 13 декабря. /ТАСС/. Выборы в Донбассе, о которых идет речь в минских соглашениях, могут быть организованы только после роспуска Народной милиции ДНР и ЛНР, которые Киев считает незаконными формированиями. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Мы исходим из того, что всем не нравится "формула Штайнмайера". А в этой части она мне очень нравится. Мы исходим из того, что выборов не будет, пока не будут распущены все незаконные формирования. С другой стороны, в минских соглашениях написана та самая народная милиция, которой нигде не существует ни в каком нашем законодательном поле, и нужно этот вопрос как-то решать", - заявил он в эфире канала "1+1".

При этом министр настаивает на роспуске оборонных ведомства республик Донбасса. "Мы опять ищем компромисс. Мы готовы, как только дипломатами будет заключено адекватное соглашение, своими полицейскими силами зайти и обеспечить порядок. Идея такова: мы заходим своими силами, например, патруль из пяти человек. Два человека украинская Нацполиция, один представитель полицейской миссии ОБСЕ и два представителя территориальных общин, в которых проходят выборы", - пояснил он.

Стремясь найти выход из ситуации с блокированием Киевом закона о предоставлении Донбассу особого статуса, что предусмотрено минскими соглашениями, в 2015 году Франк-Вальтер Штайнмайер, который тогда возглавлял МИД ФРГ и участвовал в переговорах, предложил механизм его вступления в силу. Он предполагает, что на временной основе особый статус региону будет предоставлен в день проведения там выборов. На постоянной основе он начнет действовать после публикации отчета ОБСЕ, подтверждающего легитимность результатов голосования. Идея была одобрена на встрече "нормандской четверки" в Париже 2 октября 2015 года и получила название "формула Штайнмайера".

Теги
УкраинаГерманияФранцияАваков, Арсен Борисович
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