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Brexit
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Джонсон заявил, что Великобритания покинет ЕС как единое целое к 31 января 2020 года

Британский премьер подчеркнул, что Brexit будет осуществлен в срок без каких-либо "но", "если" или "может быть"
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон EPA-EFE/NEIL HALL
Описание
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© EPA-EFE/NEIL HALL

ЛОНДОН, 13 декабря. /ТАСС/. Соединенное Королевство в срок покинет Евросоюз как единое целое, осуществив Brexit к 31 января 2020 года. Об этом заявил в пятницу утром, выступая перед избирателями в Лондоне, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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"Мы осуществим Brexit в срок, к 31 января, без каких-либо "но", "если" или "может быть". Соединенное Королевство как единое целое покинет Евросоюз, вернув себе контроль над нашими законами, границами, финансами, торговлей и иммиграционной системой", - сказал Джонсон, выступление которого транслировал в прямом эфире телеканал Sky News.

Глава правительства также отметил, что результаты состоявшихся в стране 12 декабря парламентских выборов означают, что угрозы осуществления повторного референдума по Brexit больше нет. "Мы положили конец жалким угрозам [оппозиционной Лейбористской партии] провести второй референдум", - сказал глава правительства.

В конце выступления Джонсон призвал "осуществить Brexit, но сперва позавтракать", в ответ аудитория начала аплодировать.

К настоящему моменту подсчет голосов после выборов завершился на всех участках, кроме двух. Консерваторы уверенно лидируют, получив 363 мандата в 650-местной Палате общин британского парламента. Лейбористы же потерпели сокрушительное поражение.

Теги
ВеликобританияBrexitДжонсон, Борис
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