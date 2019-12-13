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Трамп: США нацелены на плодотворную работу с Казахстаном

Глава Белого дома направил поздравительную телеграмму президенту Казахстана по случаю наступающего Дня независимости республики

НУР-СУЛТАН, 13 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп направил поздравительную телеграмму президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву по случаю наступающего Дня независимости республики, который отмечают 16 декабря. В телеграмме подчеркивается, что США намерены плодотворно работать с Казахстаном, сообщила пресс-служба президента Казахстана в пятницу.

"Я рад отметить впечатляющий прогресс, который достигнут за последние 12 месяцев благодаря нашему крепкому партнерству. Наше сотрудничество, начиная от решения вопросов по нераспространению ядерного оружия до борьбы с терроризмом, делает мир более безопасным и стабильным", - говорится в телеграмме Трампа.

Президент США напомнил, что Токаев впервые будет отмечать День независимости в должности президента Казахстана и пожелал ему успехов в новом году. "Соединенные Штаты Америки нацелены на плодотворную работу с вами и казахстанским народом в ваших усилиях по построению светлого и успешного будущего Казахстана", - говорится в поздравлении Трампа.

День независимости Казахстана - главный национальный праздник республики, который отмечается ежегодно. 16 декабря 1991 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал конституционный закон "О государственной независимости Республики Казахстан".

Теги
СШАКазахстанНазарбаев, Нурсултан АбишевичТрамп, ДональдТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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