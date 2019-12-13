{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Начало процедуры импичмента Трампа

Комитет Конгресса США отложил голосование по обвинениям против Трампа

Ранее оппоненты инициаторов процедуры отстранения от власти действующего президента внесли пять поправок к документу против нынешнего главы Белого дома

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США спустя более 14 часов слушаний так и не одобрил обвинительное заключение против американского лидера Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. Очередные слушания начнутся около 10:00 по местному времени (18:00 мск), об этом постановил глава комитета - демократ Джерролд Надлер.

В четверг оппоненты инициаторов процедуры отстранения от власти действующего президента внесли пять поправок к документу против нынешнего главы Белого дома. В частности, однопартийцы Трампа настаивали на ряде следующих моментов: убрать из обвинения любое упоминание злоупотребления властью, исключить из документов имя бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. При этом сын Байдена Хантер, как и его связи с украинской энергетической компанией Burisma, остаются в поле зрения тех, кто ведет расследование. Действующая американская администрация настаивает и на том, что помощь Украине все же была предоставлена.

Дебаты начались в четверг около 09:00 по местному времени (17:00 мск) и продолжались более 14 часов. Представители Демократической партии инкриминируют нынешнему президенту США две статьи: злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
Реклама на ТАСС
По заявлению главы МИД, Венгрия не намерена покидать Евросоюз
Петер Сийярто сообщил, что Венгрия участвует в дебатах о будущем ЕС, потому что заинтересована в его укреплении
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС