Комитет Конгресса США отложил голосование по обвинениям против Трампа

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США спустя более 14 часов слушаний так и не одобрил обвинительное заключение против американского лидера Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. Очередные слушания начнутся около 10:00 по местному времени (18:00 мск), об этом постановил глава комитета - демократ Джерролд Надлер.

В четверг оппоненты инициаторов процедуры отстранения от власти действующего президента внесли пять поправок к документу против нынешнего главы Белого дома. В частности, однопартийцы Трампа настаивали на ряде следующих моментов: убрать из обвинения любое упоминание злоупотребления властью, исключить из документов имя бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. При этом сын Байдена Хантер, как и его связи с украинской энергетической компанией Burisma, остаются в поле зрения тех, кто ведет расследование. Действующая американская администрация настаивает и на том, что помощь Украине все же была предоставлена.

Дебаты начались в четверг около 09:00 по местному времени (17:00 мск) и продолжались более 14 часов. Представители Демократической партии инкриминируют нынешнему президенту США две статьи: злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса.