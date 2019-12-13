Зеленский предложил упростить отказ от прежнего гражданства при получении украинского

КИЕВ, 13 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о гражданстве", который содержит положения об упрощении для заявителя процедуры выхода из прежнего гражданства при получении украинского паспорта. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главы украинского государства.

"Проект закона предусматривает освобождение определенных категорий лиц от обязанности предоставлять обязательства прекратить иностранное гражданство при приобретении гражданства Украины при условии принесения ими присяги гражданина Украины", - говорится в сообщении. Подтверждение об отказе от прежнего гражданства не будут требовать от лиц, проходивших на Украине военную службу по контракту, - достаточно предоставить декларацию. Таким же правом наделят граждан "государства-агрессора", если они докажут, что на родине подвергались преследованиям.

"Кроме того, проект закона предлагает расширить круг лиц, имеющих основания для приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению, сократить перечень независящих от лица причин неполучения документа о прекращении иностранного гражданства, пересмотреть основания для утраты гражданства Украины, уточнить основания отмены решения об оформлении приобретения гражданства", - сказано в тексте.

Ранее Верховная рада упростила выдачу паспортов переселенцам и жителям зоны силовой операции в Донбассе. Одобренный документ устанавливает, что они могут получить документы при обращении в миграционную службу по фактическому месту жительства.