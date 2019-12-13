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Brexit

Еврокомиссар считает, что британский парламент одобрит сделку по Brexit с Брюсселем

Тьерри Бретон отметил, что переходный период после Brexit начнется 1 февраля и может затянуться до 2022 года

ПАРИЖ, 13 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия рассчитывает на ратификацию британским парламентом соглашения с Брюсселем о выходе из ЕС после досрочных выборов, прошедших в королевстве 12 декабря. Об этом заявил в пятницу в эфире радио RTL еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

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"Раньше стоял вопрос: будет Brexit или не будет. Теперь уже точно он произойдет, поскольку британский парламент совершенно определенно ратифицирует соглашение между Соединенным Королевством и Евросоюзом. Это уже позади", - подчеркнул он .

Вместе с тем Бретон предупредил, что впереди не менее сложная фаза торговых переговоров и соглашение в этой области "должно в равной степени учитывать интересы обеих сторон". Он напомнил, что, согласно существующему плану, переходный период после Brexit начнется 1 февраля. "Он может затянуться до 2022 года <...> Это долгий процесс, и чем он дольше, тем хуже для экономики. Я надеюсь, что наши британские друзья вышли на путь мудрости, чтобы продвигаться вместе", - сказал еврокомиссар.

"Мы сожалеем, что так произошло. Но теперь надо восстановить отношения с Великобританией", - отметил он.

К настоящему моменту подсчет голосов на парламентских выборах завершился на всех участках, кроме двух. Консерваторы уверенно лидируют, получив 363 мандата в 650-местной Палате общин британского парламента. Лейбористы же потерпели сокрушительное поражение. На практике это будет означать, что партия консерваторов получит возможность принимать нужные ей законопроекты, и тогда, как обещал премьер Борис Джонсон, страна выйдет из ЕС до 31 января 2020 года.

Теги
ВеликобританияBrexitДжонсон, Борис
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