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По заявлению главы МИД, Венгрия не намерена покидать Евросоюз

Петер Сийярто сообщил, что Венгрия участвует в дебатах о будущем ЕС, потому что заинтересована в его укреплении

ТАСС, 13 декабря. Венгрия участвует в дебатах о будущем ЕС, потому что заинтересована в его укреплении, а не потому что рассматривает возможность выхода из него. Об этом заявил в пятницу ТАСС министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Это глупо, - сказал он, отвечая на вопрос о том, имеют ли под собой основание прогнозы о том, что Венгрия может взять курс на выход из ЕС. - Конечно, мы не хотим покидать Евросоюз. Мы заинтересованы в сильном ЕС. Мы думаем, что сильный ЕС должен базироваться на сильных государствах-членах. Чтобы сделать его снова сильным, мы участвуем в тех дебатах о его будущем".

Еще в 2018 году отношения между Венгрией и руководящими органами ЕС обострились на фоне миграционного кризиса. Будапешт выступил против предлагаемых ему квот по приему беженцев. Европарламент обвинил Венгрию в отходе от демократических принципов и рекомендовал Совету ЕС ввести против нее штрафные санкции. На этом фоне ряд СМИ и экспертов начал высказывать прогнозы о том, что Венгрия может выйти из ЕС вслед за Великобританией.

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Венгрия
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