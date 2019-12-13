СМИ: выборы в Британии положили конец "страданиям по Brexit" и "политическому параличу"

ТАСС, 13 декабря. Консервативная партия во главе с премьером Борисом Джонсоном одержала крупнейшую за последние 30 лет победу на парламентских выборах в Великобритании, нанеся сокрушительное поражение ведущей оппозиционной Лейбористской партии, показавшей наихудший результат с 1930-х годов. С комментариями, посвященными результатам состоявшихся накануне выборов в Палату общин, выступили в пятницу ведущие британские газеты.

"Изменяется весь политический ландшафт Великобритании, - отмечает газета The Independent. - "Красная стена" рушится. Теперь не может быть никаких сомнений в том, что Великобритания официально покинет Европейский союз в следующем месяце". "Это действительно определяющие для Соединенного Королевства выборы, они знаменуют собой окончание исторического отрезка Великобритании как страны Евросоюза", - указывает газета Financial Times.

"Предвыборная игра Бориса Джонсона с упором на Brexit окупилась с лихвой", он одержал уверенную победу, получив "новый впечатляющий мандат с широкими полномочиями", вклинившись и в вотчину лейбористов - промышленные районы, продолжает издание британских деловых кругов. "Джонсон поставил на кон свое премьерство на первых за столетие выборах в декабре, и после закрытия избирательных участков стало ясно, что британцы поддержали его предвыборный лозунг "Завершить Brexit". Результат свидетельствует о разгроме тех сил, которые предложили отменить Brexit посредством второго референдума", - отмечает газета.

"Хорошая новость заключается в том, что три года политического паралича закончились, - подчеркивает Financial Times. - Путь Brexit, хорошо это или плохо, наконец-то ясен. Не очень хорошая новость заключается в том, что страна скоро узнает, что потребуется большее, чем голосование на выборах, чтобы "завершить Brexit"; что у Бориса Джонсона будут развязаны руки на следующем этапе переговоров с ЕС; что большой националистический всплеск в Шотландии вполне может предвещать еще один референдум о независимости [региона]. Даже посреди своего ликования консерваторы могут опасаться, что, обеспечив Brexit, они могут потерять Соединенное Королевство", - пишет газета, указывая, что теперь "Brexit стал реальностью и второго референдума [по этому вопросу] не будет".

Корбин не уйдет сразу

Трагедией назвал представитель "теневого кабинета" лейбористов Эд Боллс нынешнее выступление партии с наименьшим количеством мандатов с 1930-х годов. "Джереми Корбин потерпел поражение на двух последних выборах, в которых он оказался крайне непопулярным и не смог убедить людей доверить ему управление страной", - приводит газета слова Боллса.

"Корбин [уже объявил о том, что] не будет возглавлять партию на следующих выборах после cокрушительного поражения лейбористов на фоне нарастающих призывов к нему немедленно уйти в отставку, - информирует газета The Daily Telegraph, - и, судя по всему, ярость в стане лейбористов вызовет указание Корбина на то, что он не покинет пост лидера до того момента, пока партия не будет готова "двигаться дальше".

Вздох облегчения в Брюсселе

Реакция в Брюсселе на победу Джонсона была однозначной, указывают ведущие газеты королевства. "В Брюсселе испытали облегчение по поводу того, что неопределенность в отношении Brexit потенциально подходит к концу и что акцент сместится на построение новых отношений между ЕС и Великобританией", - констатирует Financial Times.

"Официальные лица ЕС высокого ранга признали, что весь блок возлагает надежды на крупную победу Джонсона, которая позволит британскому премьеру быть "прагматичным" и построить самые тесные торговые отношения с ЕС после Brexit", - говорится в статье The Daily Telegraph. - ЕС делает все возможное, чтобы добиться решения проблемы Brexit к июню, добиваясь упрощения и без того исключительно сложных переговоров по бюджету, а также продолжения диалога по вопросу о свободной торговле".

"После более чем трех лет мучительных переговоров пришло осознание того, что страдания по Brexit наконец-то закончатся", - добавляет газета.