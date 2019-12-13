В ЛНР указали Авакову, в каком законе Украины читать о Народной милиции Донбасса

КИЕВ, 13 декабря. /ТАСС/. Официальным документом Украины, который содержит положение о Народной милиции Донбасса, является закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, продленный в четверг Верховной радой. Таким образом в пятницу представитель ЛНР в политической подгруппе минской Контактной группы Родион Мирошник прокомментировал заявление главы МВД Украины Арсена Авакова о "незаконности" данных формирований.

Представитель ЛНР напомнил, что "в присутствии [президента Украины Владимира] Зеленского Аваков заявил: "Мы исходим из того, что всем не нравится "формула Штайнмайера". А в этой части она мне очень нравится. Мы исходим из того, что выборов не будет, пока не будут распущены все незаконные формирования. С другой стороны, в минских соглашениях написана та самая Народная милиция, которой нигде не существует ни в каком нашем законодательном поле, и нужно этот вопрос как-то решать".

"Аваков не нашел в законодательстве Украины Народную милицию! Снова соврал! Я ему покажу, где искать, если больше некому!" - продолжил Мирошник.

Представитель ЛНР подчеркнул, что, действительно, в "формуле Штайнмайера" нет положения о Народной милиции или ее роспуске. "Именно в том законе, который вчера продлила Рада, - об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей - эта самая Народная милиция есть, так же как и в минских соглашениях!" - указал участник переговоров.

В качестве примера он процитировал девятую статью закона об особом статусе, в которой закреплено, что "в отдельных районах Донецкой и Луганской областей решением городских, поселковых, сельских советов создаются отряды Народной милиции". Они формируются на добровольной основе из числа жителей соответствующих населенных пунктов.