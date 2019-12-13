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Косачев ожидает "некоторое успокоение на российскую тему" после выборов в Великобритании

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев не ожидает серьезных прорывов в российско-британских отношениях

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев не ожидает серьезных прорывов в российско-британских отношениях после уверенной победы на парламентских выборах консерваторов во главе с Борисом Джонсоном.

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"Что касается отношений с Россией при консервативном правительстве Джонсона, то на самом деле я не ожидаю больших прорывов, однако можно предсказать некоторое успокоение на российскую тему. Ведь она традиционно искусственно педалируется в контексте тех или иных выборов на Западе. При этом для самих консерваторов она в принципе невыгодна, поскольку именно их подозревали в связях с Россией, особенно когда были озвучены данные о получении денег от российских спонсоров", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

По его словам, в целом двусторонние отношения находятся в такой низкой точке, что хуже некуда. "К тому же Лондон, который после брекзита не будет более связан внешнеполитическими обязательствами в связи с членством ЕС, потенциально сможет проводить более самостоятельную и в теории более гибкую политику в отношении России. Захочет ли - другой вопрос. Но в принципе это было бы выгодно постбрекзитной Великобритании, коль скоро она хочет играть более значимую роль на мировой арене, а она явно хочет", - отметил сенатор.

Парламентарий подчеркнул, что победа британских консерваторов на досрочных выборах Палаты общин не стала сенсацией. "По всем предвыборным опросам, Консервативная партия Бориса Джонсона серьезно опережала Лейбористскую партию Джереми Корбина, а потому вопрос был только в том, смогут ли победители получить абсолютное большинство для формирования правительства и реализации своей главной программной цели - брекзита. Теперь уже ясно - смогут", - отметил Косачев.

Глава комитета СФ констатировал, что по результатам выборов "мандат на выход из ЕС получен". Он полагает, что переходный период с 31 января 2020 года, когда Великобритания формально выйдет из Евросоюза, до 31 декабря 2020, когда состоится фактический выход, будет непростым. "Предстоит совместить несовместимое - сохранить взаимовыгодные отношения с Брюсселем, но оказаться вне рамок ЕС политически и юридически. Мало кто верит, что об этом удастся договориться за столь короткий срок", - отметил Косачев.

Он также считает символичным то, что лидер британской антибрекзитной партии "Либеральные демократы" Джо Суинсон проиграла именно представителю от Шотландской национальной партии. "Второй итог прошедших выборов, помимо брекзита, - потенциальный шокзит. Первый министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен уже потребовала от Лондона наделения шотландцев правом на проведение референдума о независимости региона с учетом успеха партии на общебританских досрочных парламентских выборах. Так что шотландский референдум вполне возможен, его результат может отличаться от прошлого, когда относительно небольшим большинством победили сторонники сохранения Шотландии в составе Британии. Ведь это было до брекзита, который теперь гарантирован", - заключил сенатор.

Об итогах выборов

По итогам прошедших в четверг выборов консерваторы под руководством премьер-министра Джонсона уверенно лидируют. Согласно предварительным данным, они получат 363 мандата в 650-местной Палате общин британского парламента. Большинство в парламенте должно позволить Джонсону утвердить текст соглашения о выходе из ЕС, которое парламент Великобритании не мог ратифицировать с декабря 2018 года. Это даст Великобритании возможность завершить выход из ЕС к 31 января 2020 года. Это крайний срок третьей отсрочки, которую предоставил Брюссель Лондону.

В соответствии с базовыми документами Евросоюза Великобритания должна была покинуть сообщество еще 29 марта 2019 года, то есть ровно через два года после подачи в Европейский совет письменного уведомления о намерении покинуть ЕС, однако до настоящего момента не смогла это сделать из-за острых внутриполитических противоречий.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичВеликобританияРоссия
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