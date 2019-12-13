Организатором убийства Шеремета следствие считает участника силовой операции Антоненко

КИЕВ, 13 декабря. /ТАСС/. Украинские следователи назвали Андрея Антоненко организатором преступной группы для убийства известного журналиста Павла Шеремета. Об этом сказано в тексте обвинения одной из подозреваемых по делу Шеремета - Юлии Кузьменко, который обнародовал в пятницу ее адвокат Влад Добош на своей странице в Facebook .

"Досудебным расследованием установлено, что Антоненко Андрей Сергеевич, увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, разделение общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности, пребывая на территории проведения АТО (силовой операции в Донбассе - прим. ТАСС), из числа волонтеров и лиц, которые прошли военную подготовку в составе добровольческих батальонов <...>, решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Шеремета Павла Григорьевича <...>", - сказано в тексте предъявленного Кузьменко обвинения.

По версии следствия, Кузьменко и еще одна подозреваемая в убийстве Шеремета Яна Дугарь имели аналогичные с Антоненко взгляды. При этом заказчики преступления в документе не указаны.

13 декабря обвинения в убийстве были предъявлены всем троим. Ожидается, что в этот же день суды начнут избирать им меры пресечения. Еще двое подозреваемых - супруги Владислав и Ирина Грищенко - были задержаны украинскими силовиками ранее в рамках обвинения по другому делу.

Украинские правоохранительные органы объявили 12 декабря о том, что выяснили, кто убил Павла Шеремета. Следствие подозревает пять человек - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь и супругов Владислава и Ирину Грищенко. Все пятеро - участники силовой операции в Донбассе. Следствие остановилось на одной версии преступления - убийство с целью социально-политической дестабилизации ситуации на Украине.

Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист. Последние пять лет перед гибелью жил в Киеве, работал в "Украинской правде" и на радио "Вести". Он погиб утром 20 июля 2016 года в Киеве. В машине, в которой он ехал на утренний эфир на радио "Вести", сработало взрывное устройство. Шеремет с 2012 года вел блог в интернет-газете "Украинская правда", основал научно-популярное интернет-издание "Историческая правда". Вел авторский проект "Диалоги" на украинском телеканале "24". Был ведущим на украинском радио "Вести".