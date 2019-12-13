{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Лукашенко не исключает нескольких раундов переговоров с Россией "по больным вопросам"

Президент Белоруссии подтвердил запланированную на 20 декабря встречу с президентом России Владимиром Путиным

МИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил запланированную на 20 декабря встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, после чего переговоры по интеграционной тематике, по его словам, могут быть продолжены.

"20-го [декабря запланирована встреча с Путиным] на саммите в Санкт-Петербурге (неформальный саммит ЕАЭС - прим. ТАСС). Затем, возможно, предстоит еще несколько раундов переговоров с Российской Федерацией по больным вопросам", - заявил белорусский лидер в пятницу, выступая перед студентами и преподавателями медицинских вузов страны. Его слова приводит агентство БелТА.

7 декабря президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели многочасовую встречу в Сочи, на которой обсуждались пути дальнейшей интеграции Москвы и Минска. Лидеры договорились продолжить диалог по этому вопросу 20 декабря. По данным посла Белоруссии в РФ Владимира Семашко, стороны пока не согласовали восемь интеграционных дорожных карт из 31.

После телефонного разговора с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, состоявшимся 10 декабря, Лукашенко заявил о возможной встрече с президентом РФ после 20 декабря. Также глава Белоруссии сообщил о планах встретиться до конца года с главой правительства РФ, возможно, в Минске.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссия
Реклама на ТАСС
В посольстве США заявили, что после прибытия Салливана будут укреплять диалог с Россией
Ранее его назначение на должность посла в России одобрил Сенат Конгресса США
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС