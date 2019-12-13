Bloomberg: Турция и РФ близки к заключению соглашения о поставках дополнительных С-400

АНКАРА, 13 декабря. /ТАСС/. Руководитель Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил в пятницу, что Турция и Россия близки к заключению соглашения по поставкам дополнительных зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

"Переговоры о приобретении Турцией второго полка С-400 достигли досягаемой отметки. Подписание соглашения уже не за горами", - приводит его слова агентство Bloomberg.

При этом Демир отметил, что Анкара в этой ситуации не опасается того, что Соединенные Штаты могут заблокировать поставки республике запчастей для американского вооружения, используемого турецкими военными. На вооружении Турции в настоящий момент, в частности, стоят самолеты F-16, военно-транспортные вертолеты Boeing CH-47F Chinook, а также вертолеты UH-60 Black Hawk.

Демир также заявил, что Анкара и Москва намерены подписать соглашение о совместном производстве элементов для ЗРС. "После согласования финальных деталей мы подпишем соглашение касательно совместного производства [систем], либо же совместного производства определенных элементов в Турции", - приводит его слова агентство. Демир заявил, что это соглашение будет также предусматривать "передачу технологий".

Руководитель турецкого оборонпрома подтвердил, что республика "ведет работу для того, чтобы ввести первые системы С-400 в строй к апрелю [2020 года]". Демир указал, что Россия предложила Турции "поставки истребителей Су-35 по определенной цене".

О контракте

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400, его стоимость составляет $2,5 млрд. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.

Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение Турции приобрести российские ЗРС С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Комитет Сената Конгресса США по иностранным делам в среду одобрил пакет санкций против Турции и ее финансового сектора в связи с проведением Анкарой военной операции на северо-востоке Сирии и покупкой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Теперь документ поступит на рассмотрение Сената полного состава, где в него могут быть внесены коррективы. Похожий законопроект был одобрен Палатой представителей Конгресса США в конце октября.

Инициатива обязывает американского президента Дональда Трампа ввести ограничения против лиц, причастных к военной операции в Сирии, в частности против министра национальной обороны Турции Хулуси Акара. Кроме того, отмечается в документе, вашингтонская администрация в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") обязана ввести ограничения в связи с покупкой Анкарой С-400.