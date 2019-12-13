{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Парламент ДНР утвердил Гражданский кодекс республики

Председатель Народного совета ДНР Владимира Бидёвки сообщил, что за основу для документа взято российское законодательство

ДОНЕЦК, 13 декабря. /ТАСС/. Депутаты Народного совета Донецкой народной республики единогласно приняли закон "О Гражданском кодексе ДНР". Об этом в пятницу сообщило Донецкое агентство новостей.

"Это фундаментальный документ, ведь во многих странах его называют второй конституцией. Он призван урегулировать гражданские отношения в республике", - приводит агентство слова председателя Народного совета Владимира Бидёвки.

По его словам, кодекс охватывает самый широкий спектр правовых взаимоотношений, за основу для него взято российское законодательство.

Теги
Украина
Реклама на ТАСС
В посольстве США заявили, что после прибытия Салливана будут укреплять диалог с Россией
Ранее его назначение на должность посла в России одобрил Сенат Конгресса США
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС