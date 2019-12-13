Парламент ДНР утвердил Гражданский кодекс республики

ДОНЕЦК, 13 декабря. /ТАСС/. Депутаты Народного совета Донецкой народной республики единогласно приняли закон "О Гражданском кодексе ДНР". Об этом в пятницу сообщило Донецкое агентство новостей.

"Это фундаментальный документ, ведь во многих странах его называют второй конституцией. Он призван урегулировать гражданские отношения в республике", - приводит агентство слова председателя Народного совета Владимира Бидёвки.

По его словам, кодекс охватывает самый широкий спектр правовых взаимоотношений, за основу для него взято российское законодательство.