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В посольстве США заявили, что после прибытия Салливана будут укреплять диалог с Россией

Ранее его назначение на должность посла в России одобрил Сенат Конгресса США

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Посольство США в Москве будет вести работу по укреплению торговли и диалога с РФ после прибытия нового посла Джона Салливана. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу на странице диппредставительства в Facebook.

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"Приветствуем утверждение Сенатом назначения Джона Салливана послом США в РФ, - отметили в посольстве. - Будем рады совместной работе над защитой интересов граждан США, внешнеполитической и экономической повесткой, расширением двусторонней торговли, бизнеса и укреплением конструктивного диалога".

Сенат Конгресса США одобрил в четверг назначение первого заместителя госсекретаря Салливана на должность посла в РФ. Одобрение кандидатуры Сенатом является, по сути, финальным этапом процесса назначения посла. Теперь законодатели передадут президенту уведомление о своем решении, после чего американский лидер проведет церемонию приведения посла к присяге.

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