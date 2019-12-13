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Лукашенко считает несправедливым давление на чистых российских спортсменов

Президент Белоруссии отметил, что "политиканство и коммерциализация" не всегда идут спорту на пользу

МИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что на чистых российских спортсменов несправедливо оказывается давление, что было сложно сделать во времена Советского Союза.

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"Советских [спортсменов] было сложно [отстранить]. Советский Союз - это все-таки мощная система, противостоять могла. Хотя с Олимпиадой 1980 года тоже попытались "наклонить". Но и без них провели. Сейчас мы, к сожалению, раздроблены", - сказал он в пятницу на встрече со студентами медицинского университета.

По его словам, которые приводит агентство БелТА, чистых российских спортсменов "порой ни за что начинают гнобить". "Вот эта политика в спорте, глупое, никому не нужное политиканство и коммерциализация не всегда играют в пользу спорта", - сказал глава государства.

Лукашенко отметил, что порой в спорте высших достижений, в том числе на Олимпиаде, многое делается в угоду тем или иным влиятельным державам. Например, вводятся новые экзотические виды спорта, в которых атлеты той или иной страны наиболее сильны. Одновременно подпадают под сокращение некоторые традиционные спортивные дисциплины. "Хватает у нас там [на Олимпиаде] этих видов спорта. И что хуже: начали некоторые очень популярные в мире виды спорта сокращать и включать новые, - отметил глава государства. - Такие экзотические виды спорта включают в соревнования на олимпийском уровне, что иногда подташнивает. Кто сильнее там из стран, они что-то впихнут свое". Кроме того, большое влияние, по его словам, имеет фактор привлекательности для рекламодателей.

9 декабря Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял рекомендации комитета по соответствию и отстранил Россию на 4 года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссия
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