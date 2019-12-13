Лукашенко считает несправедливым давление на чистых российских спортсменов

"Советских [спортсменов] было сложно [отстранить]. Советский Союз - это все-таки мощная система, противостоять могла. Хотя с Олимпиадой 1980 года тоже попытались "наклонить". Но и без них провели. Сейчас мы, к сожалению, раздроблены", - сказал он в пятницу на встрече со студентами медицинского университета.

По его словам, которые приводит агентство БелТА, чистых российских спортсменов "порой ни за что начинают гнобить". "Вот эта политика в спорте, глупое, никому не нужное политиканство и коммерциализация не всегда играют в пользу спорта", - сказал глава государства.

Лукашенко отметил, что порой в спорте высших достижений, в том числе на Олимпиаде, многое делается в угоду тем или иным влиятельным державам. Например, вводятся новые экзотические виды спорта, в которых атлеты той или иной страны наиболее сильны. Одновременно подпадают под сокращение некоторые традиционные спортивные дисциплины. "Хватает у нас там [на Олимпиаде] этих видов спорта. И что хуже: начали некоторые очень популярные в мире виды спорта сокращать и включать новые, - отметил глава государства. - Такие экзотические виды спорта включают в соревнования на олимпийском уровне, что иногда подташнивает. Кто сильнее там из стран, они что-то впихнут свое". Кроме того, большое влияние, по его словам, имеет фактор привлекательности для рекламодателей.

9 декабря Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял рекомендации комитета по соответствию и отстранил Россию на 4 года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.