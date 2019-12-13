Часть сербской оппозиции протестует у Белградского телецентра, блокируя здание

БЕЛГРАД, 13 декабря. /ТАСС/. Активисты оппозиционного сербского движения "Союз за Сербию" проводят в пятницу акцию протеста у здания Белградского телецентра. Протестующие намерены блокировать входы в здание до 20:00 (22:00 мск).

Ранее один из лидеров "Союза за Сербию" экс-глава МИД Вук Еремич заявил, что его сторонники намерены заблокировать телецентр на "восемь часов, за то, что он восемь лет не дает слова истине". По его словам, на протяжении восьми часов "сознательные граждане" будут блокировать все входы и выходы здания.

Против идеи блокировать телецентр решительно высказались не только городские власти и ряд общественных организаций, но и союзы журналистов разного уровня, в том числе и журналисты оппозиционных изданий, назвавшие такие действия давлением на свободу слова.

В настоящий момент у здания телецентра присутствуют оппозиционные лидеры - олигарх, экс-мэр Белграда Драган Джилас, сам Еремич, радикальный правый политик Бошко Обрадович.

С начала декабря прошлого года сербская оппозиция проводит еженедельные акции протеста. Во время наиболее активной фазы антиправительственных митингов в марте этого года толпа протестующих во главе с Обрадовичем и Джиласом ворвалась в Белградский телецентр, а затем пыталась ворваться в президентский дворец. После этого президент Сербии Александар Вучич пообещал, что виновные в нарушении порядка понесут ответственность. Он также напомнил, что Джилас "является олигархом", который украл у государства "$500 млн".

Ранее сербский портал "Говори, Сербия" заявил о возможной причастности посольства Соединенных Штатов к антиправительственным протестам в стране. В качестве доказательств портал опубликовал фотографии и видео, на которых лидеры протестов общаются с представителями американской дипмиссии. На фото оппозиционеры сидят за столом с советником американской дипмиссии Дэвидом Линдгреном Геренбеком, третьим секретарем посольства США Катрин Вирджинией Валзак, а также сотрудником НПО "Центр по международным вопросам и вопросам безопасности" (занимается продвижением интересов евроатлантических центров в Сербии) Натаном Албахари.