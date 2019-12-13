Саммит ЕС поручил ЕК представить мандат на переговоры по будущим отношениям с Британией

БРЮССЕЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза поручили Еврокомиссии (ЕК) представить мандат на ведение переговоров с Великобританией по будущим отношениям между Брюсселем и Лондоном сразу после выхода королевства из состава сообщества. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита ЕС, который завершился в пятницу в европейской столице.

"Евросовет предлагает Еврокомиссии представить совету проект всеобъемлющего мандата на переговоры по будущим отношениям с Соединенным Королевством сразу же после его выхода [из ЕС]", - отмечается в нем.

На саммит также объявили о готовности к началу переговоров с Лондоном об отношениях после выхода страны из состава сообщества (Brexit), как только парламент Великобритании утвердит соглашение о выходе. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

"Мы решили начать второй этап переговоров с Лондоном сразу после ратификации соглашения о выходе [Великобритании] из ЕС британским парламентом, которое теперь, после выборов (на которых консерваторы Бориса Джонсона получили большинство - прим. ТАСС), должно произойти в кратчайшие сроки", - указал он.

Мишель добавил, что отношения ЕС с Великобританией после Brexit, c 1 февраля, будут нацелены на построение наиболее тесного партнерства.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что торговые отношения ЕС и Великобритании после ее выхода из сообщества должны основываться на принципе "нулевых тарифов, нулевых квот, отказа от демпинга".

"Саммит ЕС уполномочил Еврокомиссию и нашего главного переговорщика Мишеля Барнье начать второй этап переговоров сразу после ратификации [британским парламентом] соглашения о Brexit. Наши будущие торговые отношения должны строиться на принципе нулевых тарифов, нулевых квот, отказа от демпинга", - указала она.