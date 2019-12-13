Грузия и Украина создадут стратегический Совет

ТБИЛИСИ, 13 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария в ходе визита в Киев в пятницу подписал с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение о создании стратегического Совета высокого уровня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации грузинского правительства.

"Деятельность стратегического Совета будет охватывать четыре основных направления - политическое, торгово-экономическое, военное и культурно-гуманитарное. Группами, созданными по каждому направлению, будут руководить соответствующие министры, что обеспечит ведение всеобъемлющего двустороннего диалога", - отметили в пресс-службе.

Лидеры двух стран отметили, что подписание подобных соглашений еще раз подчеркивает готовность обеих стран поднять на более высокий уровень отношения.

Оформлению договора предшествовали переговоры Гахарии с Зеленским как с глазу на глаз, так и в расширенном формате, на которых с грузинской стороны также присутствовали глава МИД Давид Залкалиани и советник премьера по международным вопросам Ираклий Чиковани. Стороны еще раз подчеркнули двусторонние дружественные отношения, которые должны принести обоим государствам конкретные результаты.

Гахария с четверга находится на Украине с первыми официальным визитом. Он уже принял участие в заседании глав правительств организации ГУАМ (Грузия, Украина, Молдавия и Азербайджан), а также провел переговоры со спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым.