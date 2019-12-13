Комиссия Рады расследует Иловайскую и Дебальцевскую трагедии в Донбассе

КИЕВ, 13 декабря. /ТАСС/. Верховная рада создаст временную следственную комиссию (ВСК) по расследованию событий, которые происходили во время Иловайской и Дебальцевской операций в Донбассе. С соответствующим предложением к парламенту обратилась рабочая группа по вопросам пропавших без вести и военных и гражданских заложников (пленных), сообщила в пятницу пресс-служба президента Украины.

"Рабочая группа обратились в Верховную раду с предложением создать ВСК по вопросам расследования событий, которые происходили во время Иловайской и Дебальцевской операций", - отметила пресс-служба, ссылаясь на итоги заседания рабочей группы, которая состоялась в офисе главы государства.

Иловайский и Дебальцевский котлы стали для Киева тяжелым ударом. Информация по ним до сих пор засекречена. Тем не менее генпрокуратура Украины начала расследование против экс-президента страны Петра Порошенко и ряда военачальников, которых обвиняют в отдаче "преступных приказов", приведших к большим жертвам.

Бои за Иловайск шли с 7 августа по 3 сентября 2014 года. В них, по данным экспертов, погибли около тысячи украинских бойцов. В то же время в августе 2019 года Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал данные, согласно которым погибли 220 военнослужащих, 44 были ранены, 40 пропали без вести и 13 находятся в плену.

Интенсивные бои в районе Дебальцева развернулись в июле 2014 года и в январе - феврале 2015 года. По данным Генштаба, с 15 января по 18 февраля 2015 года здесь погибли 110 военнослужащих, 270 были ранены, 7 взяты в плен и 18 пропали без вести. За все время боев в Дебальцевском котле погибли 136 и были ранены 331 украинских военнослужащих, а около 30% техники было потеряно.