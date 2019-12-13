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Источник: посла США вызвали в МИД Турции в связи с резолюцией о геноциде армян

В четверг американский Сенат единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году

АНКАРА, 13 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Турции вызвало посла США в Анкаре Дэвида Саттерфилда в связи с принятой Сенатом Конгресса США резолюцией о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"В наше министерство был вызван посол США Дэвид Саттерфилд из-за резолюции по событиям 1915 года. Заместитель министра иностранных дел Седат Онал передал ему нашу реакцию на данное решение", - сказал собеседник агентства.

В четверг американский Сенат единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году. Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса США, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная власть вправе игнорировать такого рода документы.

24 апреля ежегодно в Армении отмечают День памяти жертв геноцида армян. В этот день в 1915 году началась депортация представителей армянской интеллигенции из Константинополя. Геноцидом армян называют массовую депортацию и истребление армянского населения в Османской империи в годы Первой мировой войны.

Турция не приемлет использование термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что тогда в Османской империи шла братоубийственная война и все стороны несли большие потери. Анкара открыла османские архивы и приглашает историков изучить их для выработки объективного подхода к событиям 100-летней давности. Республика ревностно относится к любым попыткам признания факта геноцида армян.

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