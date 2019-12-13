Внук Черчилля заявил, что снимает шляпу перед Джонсоном, который привел тори к победе

ЛОНДОН, 13 декабря. /ТАСС/. Внук премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, известный британский политик-консерватор Николас Соумс заявил, что снимает шляпу перед главой британского правительства Борисом Джонсоном. В пятницу в эфире телеканала Sky News Соумс поздравил своих однопартийцев с победой на состоявшихся 12 декабря парламентских выборах в Соединенном Королевстве.

"Это потрясающая победа, которая значительно превосходит любой результат, который я считал даже отдаленно возможным. Я считаю, что это личный триумф для премьер-министра [Джонсона], и я снимаю перед ним шляпу", - сказал Соумс, который в сентябре по решению Джонсона был изгнан из рядов Консервативной партии, однако впоследствии принят обратно.

Политик, заседавший в Палате общин британского парламента 36 лет, однако отказавшийся от борьбы за переизбрание на прошедших в четверг выборах, заявил, что не в обиде на премьер-министра. По словам Соумса, у Джонсона было полное право исключить его из рядов тори, поскольку Соумс пошел против партийной линии, поддержав оппозицию вместе с двадцатью другими членами правящей партии в ходе ключевого для Джонсона голосования.

"Я по-прежнему уверен в том, что Brexit является исторический ошибкой для этой страны, стратегической ошибкой. При этом за Brexit проголосовал британский народ, так что выход из ЕС должен быть осуществлен и будет осуществлен", - сказал Соумс. По его словам, значительное преимущество, которое Джонсон обеспечил партии в Палате общин, позволит премьер-министру более взвешенно подойти к осуществлению Brexit и будущим торговым переговорам с ЕС, поскольку его главной опорой больше не будут самые непримиримые евроскептики-тори. "Не можем быть и тени сомнения в том, что экономическим интересам страны больше всего отвечает сохранение как можно более тесных связей с Евросоюзом и другими странами", - добавил Соумс.

По итогам подсчета голосов в 649 из 650 избирательных округов королевства правящая Консервативная партия существенно укрепила свои позиции, получив 364 мандата в парламенте, что больше, чем когда-либо за последние 30 лет. Лейбористская партия под руководством Джереми Корбина терпит сокрушительное поражение, проводя в парламент всего 203 депутата. Для лейбористов это худший результат с 1935 года.