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Посол ЕС: внешняя помощь в экстрадиции Плахотнюка зависит от действий властей Молдавии

Глава делегации ЕС в Кишиневе Петер Михалко заявил, что необходимо, чтобы власти Молдавии настояли на международном сотрудничестве по этому вопросу

КИШИНЕВ, 13 декабря. /ТАСС/. Внешняя помощь в экстрадиции беглого лидера Демократической партии (ДПМ), олигарха Владимира Плахотнюка зависит от действий властей Молдавии. Об этом заявил в пятницу в эфире молдавского телеканала ТВ8 глава делегации Европейского союза в Кишиневе Петер Михалко.

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"Для того, чтобы государства-партнеры протянули Молдавии руку помощи для возвращения домой бывшего лидера Демпартии, необходимо, чтобы власти страны попросили об этом и настояли на международном сотрудничестве по этому вопросу", - сказал Михалко. Он подчеркнул, что "сотрудничество с европейскими структурами и государствами - членами ЕС в этом отношении уже начато".

Ускорить поиск Плахотнюка потребовал президент Молдавии Игорь Додон, который обратил внимание, что просьба об объявлении олигарха в международный розыск была направлена в Интерпол еще 18 октября, однако официального ответа так и не получено. Ранее представители Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии объявили, что уведомили Центр международного полицейского сотрудничества, посольства Румынии, США и Великобритании в Молдове о том, что Плахотнюк имеет еще один паспорт на имя Новака Владислава и ходатайствовали о его поиске на международном уровне и экстрадиции.

Ранее в интервью ТАСС Додон сообщил, что беглого олигарха приютили в США, чтобы с его помощью влиять на политику в республике. По его словам, экс-лидер ДПМ обещал обеспечить поддержку проевропейскому правительству Майи Санду и воспрепятствовать укреплению у власти социалистов, которые проводят взвешенную внешнюю политику в интересах страны. Как считает глава Молдавии, Плахотнюка также хотели использовать в борьбе с Россией, провокации против которой он неоднократно устраивал в последние годы по заказу извне.

Ищут в Молдавии и России

В июне поддерживающие Додона Партия социалистов Республики Молдова и проевропейский блок Acum объединились против Плахотнюка, обвинив его в коррупции и узурпации власти. Однако демократы отказались уходить в оппозицию, объявили парламент и новый кабинет незаконными и организовали демонстрации своих сторонников, которые заблокировали госучреждения. Однако после того как поддержку новому руководству оказали ЕС, Россия и США, представители ДПМ были вынуждены уступить власть.

Как рассказал журналистам глава парламентской комиссии по национальной безопасности Кирилл Моцпан, Плахотнюк после беседы с американским послом Дереком Хоганом бежал через Украину в США, где живет в своем доме в Майами. В Молдавии против Плахотнюка возбудили уголовные дела и объявили в международный розыск, а в России его обвиняют в причастности к контрабанде и незаконному сбыту наркотических средств в особо крупном размере. Кроме того, его подозревают в отмывании денег, организации покушения на убийство и других преступлениях. Решениями судов Москвы он заочно арестован.

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