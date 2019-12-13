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Расследование крушения Boeing в Донецкой области

Комитет Рады рекомендовал продлить соглашение с Нидерландами по делу о Boeing MH17

По мнению украинских парламентариев, документ "будет способствовать дальнейшему практическому привлечению нидерландской стороны к расследованию причин авиакатастрофы"

КИЕВ, 13 декабря. /ТАСС/. Комитет Верховной рады Украины по вопросам интеграции Украины с ЕС рекомендовал парламенту продлить действия соглашения между Украиной и Нидерландами по расследованию крушения самолета Boeing MH17 на востоке Украины до 1 августа 2020 года. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Рады.

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"В ходе заседания члены комитета рассмотрели и поддержали проект закона о ратификации Соглашения (в форме обмена нотами) между Украиной и Королевством Нидерланды о продлении до 1 августа 2020 года срока действия Соглашения между Украиной и Королевством Нидерланды о международной миссии защиты расследования от 28 июля 2014 года", - говорится в сообщении.

Соответствующий закон, по мнению украинских парламентариев, "будет способствовать дальнейшему практическому привлечению нидерландской стороны к расследованию причин авиационной катастрофы рейса МН17 авиакомпании "Малайзийские авиалинии", которая произошла на территории Украины 17 июля 2014 года".

В сообщении также отмечается, что в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между министрами иностранных дел Украины и Нидерландов от 24 июля 2014 года украинская сторона передала Нидерландам полномочия на проведение расследования причин и последствий данной авиационной катастрофы.

17 июля 2014 на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии" рейса MH17. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. Самолет выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Большинство погибших - 196 человек - были гражданами Нидерландов.

Судебное разбирательство уголовного дела в Гааге по факту аварии рейса Малайзийских авиалиний MH17 начнется 9 марта. Суд зарезервировал 25 недель для судебного разбирательства,

Сразу после трагедии, в соответствии с заключенными международными соглашениями между Украиной, Австралией, Бельгией, Нидерландами и Малайзией, была создана Международная совместная следственная группа (JIT) по вопросам расследования причин катастрофы. В июне этого года следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.

Теги
АвстралияБельгияУкраинаМалайзияНидерландыРасследование крушения Boeing в Донецкой области
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