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Порошенко и еще 80 депутатов Рады могут остаться без денежных выплат за ноябрь за прогулы

В число прогульщиков также попали заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, группа депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и внефракционные депутаты

КИЕВ, 13 декабря. /ТАСС/. Регламентный комитет Верховной рады предложил спикеру парламента Дмитрию Разумкову лишить выплат 81 депутата, которые пропустили 30% заседаний в ноябре. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте парламента.

В число прогульщиков попали экс-президент, депутат от партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, заместитель главы фракции "Слуга народа" и председатель одноименной партии Александр Корниенко, группа депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь". Особенного много прогульщиков среди внефракционных депутатов.

Согласно законодательству, депутату ежемесячно возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, в размере месячной зарплаты. В среднем, парламентарии получают 30-40 тыс. гривен ($1,25 тыс. - 1,65 тыс.).

Рада приняла законопроект о лишении депутатов зарплат за прогулы 16 октября. Если парламентарий в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии Рады без уважительных причин не принимает личное участие более чем в 30% голосований при принятии решений на пленарных заседаниях или в более чем в 50% заседаний комитета Рады, в состав которого он избран, ему не возмещаются расходы, связанные с исполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичРазумков, Дмитрий Александрович
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