В Великобритании объявили окончательные результаты голосования

ЛОНДОН, 13 декабря. /ТАСС/. Правящая в Великобритании Консервативная партия одержала уверенную победу на досрочных парламентских выборах, проведя в нижнюю палату британского парламента 365 депутатов. Об этом свидетельствуют окончательные результаты подсчета голосов во всех 650 избирательных округах.

Подведению окончательных итогов выборов долго мешал штормовой ветер на архипелаге Силли, который расположен в 45 км от юго-западного побережья Великобритании и входит в избирательный округ Сент-Айвс. Катер, который должен был собрать бюллетени со всех населенных островов архипелага, не мог выйти в море из-за непогоды. Только после того, как ветер стих, бюллетени были доставлены для подсчета на главный остров архипелага Сент-Мэри.

Основным предвыборным обещанием лидера консерваторов, премьер-министра Бориса Джонсона было вывести страну из состава ЕС к 31 января 2020 года, теперь ни одна из оппозиционных партий не имеет возможности помешать ему выполнить эту задачу. Лейбористская партия под руководством Джереми Корбина потерпела сокрушительное поражение, проведя в парламент всего 203 депутата. Это на 59 меньше, чем в 2017 году, когда проводились последние парламентские выборы, которые также были досрочными. Третье место по числу депутатов в Палате общин занимает Шотландская национальная партия (48), за ней следует партия "Либеральные демократы" (11). Еще 23 мандата получили прочие партии, а также независимые кандидаты.

Этот результат обеспечил партии Джонсона большинство в 80 депутатских мандатов, что стало самым лучшим результатом партии за последние 30 лет. Для лейбористов же этот результат стал наихудшим с 1935 года. Лидер партии Джереми Корбин признал, что уйдет в отставку, как только ему будет найдена смена.

Итоговая явка на выборах составила 67,23%, что на 1,5 процентных пункта меньше, чем после парламентских выборов 2017 года, которые также были досрочными.

Джонсон, который на аудиенции у королевы Елизаветы II в пятницу был переназначен на должности премьер-министра, в ближайшее время должен сделать заявление, во время которого он расскажет о своих приоритетах. Вместе с тем он уже успел заявить, что этот результат означает "мощный мандат" со стороны британского народа на реализацию Brexit, который он намерен осуществить до конца января.