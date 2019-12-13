Генпрокуратура Украины засекретила информацию по уголовному делу Порошенко

КИЕВ, 13 декабря. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины засекретила всю информацию по уголовному производству в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко, а также информацию по проекту обвинения, который был передан в прокуратуру Государственным бюро расследований (ГБР). Об этом сообщило в пятницу агентство "Украинские новости", ссылаясь на ответ Генпрокуратуры, который оно получило, подав соответствующий запрос.

При этом Генпрокуратура отказалась сообщать какую-либо информацию, сославшись на то, что, согласно Уголовному процессуальному кодексу, сведения по делу составляют тайну следствия и не могут быть разглашены.

Экс-президента подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Украины "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти" и "Злоупотребление властью или служебным положением". В ноябре следователи ГБР направили в прокуратуру проект запроса в Верховную раду о предоставлении согласия на привлечение депутата Порошенко к уголовной ответственности.

Имя Порошенко фигурирует не менее чем в 13 уголовных делах, возбужденных на Украине.