Джонсон заявил, что получил от Елизаветы II разрешение сформировать правительство

ЛОНДОН, 13 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что получил от королевы Елизаветы II разрешение сформировать правительство после прошедших в стране 12 декабря парламентских выборов. Об этом он заявил, выступая в пятницу перед премьерской резиденцией на Даунинг-стрит, 10.

"Сегодня я посетил Букингемский дворец и формирую новое правительство. В понедельник парламентарии прибудут в Вестминстерский дворец на первое заседание нового парламента", - сказал Джонсон. Он повторил, что его основной задачей будет вывести страну из Евросоюза до конца января следующего года. "Консерваторы получили на этих выборах мандат на то, чтобы осуществить Brexit, и мы исполним этот мандат к 31 января", - сказал Джонсон.

Премьер-министр при этом заверил, что его правительство намерено объединить страну, расколотую по теме "развода" с ЕС, и именно поэтому он пообещал с вниманием относиться к мнению противников Brexit.

"Консервативное правительство никогда не будет игнорировать тех, кто испытывает добрые чувства к ЕС и симпатию к другим странам Европы", - заявил глава британского правительства.

После завершившегося 13 декабря подсчета голосов во всех 650 избирательных округах страны консерваторы получили 364 мандата в нижней палате британского парламента. Для тори это лучший результат за последние 30 лет, который позволит им выполнить главное предвыборное обещание - вывести страну из состава ЕС. Ни одна из оппозиционных партий не имеет возможности помешать правительству осуществить эту задачу. Лейбористы под руководством Джереми Корбина потерпели сокрушительное поражение, проведя в парламент всего 203 депутата.

Когда итоги выборов стали ясны, Джонсон посетил Букингемский дворец, где на аудиенции с главой государства Елизаветой II был переназначен на должность премьер-министра.

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