США исключили из санкционных списков три российские компании

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты в пятницу исключили из санкционных списков, связанных с деятельностью в киберсфере, три российские компании. Об этом говорится в распространенном заявлении Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

За что США вводили санкции в отношении России с 2014 года

Речь идет об ООО "Центр автообслуживания", ООО "Вертикаль", ООО "Юником". В заявлении дважды приводятся название, адрес и регистрационный номер каждой компании как отдельного юридического лица. При этом их вносили в черный список без такого рода дублирования.

В пятницу санкции были введены против физических и юридических лиц, занимающихся отмыванием денег для ливанской шиитской партии "Хезболлах". В распространенном пояснении к внесенным в пятницу изменениям в санкционные списки финансовое ведомство не объяснило причин исключения российских компаний. Пресс-служба министерства пока не ответила на просьбу корреспондента ТАСС разъяснить принятое решение.

Рестрикции против них были введены 5 декабря. Вашингтон утверждал, что они связаны с россиянином Денисом Гусевым, входившим в состав хакерской группы Evil Corp. По версии американского ведомства, Гусев являлся генеральным директором этих организаций и помогал хакерам с проведением финансовых операций.