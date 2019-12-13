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Политический кризис в Боливии

И.о. президента Боливии полагает, что Моралес причастен к преступлениям

Жанин Аньес сообщила, что в Боливии в отношении экс-президента проводят расследование по подозрениям в причастности к насилию, имевшему место после недавних выборов

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес считает, что бывший лидер южноамериканской республики Эво Моралес причастен к преступлениям и должен быть привлечен к ответственности. Об этом Аньес сообщила в интервью журналистам газеты The Wall Street Journal, которое было опубликовано в пятницу.

По ее словам, в Боливии в отношении Моралеса проводят расследование по подозрениям в причастности к насилию, имевшему место после недавних выборов. "Ему за многое следует ответить", - утверждала Аньес. "Именно он подстрекал к насилию", - сказала она.

Аньес отметила, что не ожидала стать временным лидером республики. "Все произошло так быстро", - констатировала она.

Моралес в настоящее время находится в Аргентине. Как стало известно в четверг, он подал прошение о предоставлении ему статуса беженца в этой стране.

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Моралес, являвшийся в то время действующим главой государства. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре.

После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера и спикеры обеих палат парламента, которые, согласно конституции, были следующими в очереди на то, чтобы принять полномочия главы государства. Аньес, которая являлась вторым вице-спикером Палаты сенаторов и представляла оппозицию, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов. Она назначила свой кабинет министров.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияПолитический кризис в БоливииАньес, Жанин
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