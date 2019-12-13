Глава Пентагона считает неверным заявление Макрона о "смерти мозга" НАТО

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. Глава Пентагона Марк Эспер считает, что заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о смерти мозга НАТО не отражают реальную ситуацию. Об этом глава военного ведомства США заявил в пятницу во время выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

"Я думаю, что это неверно", - сказал Эспер. Он отметил, что "НАТО в настоящее время на более верном пути в том, что касается распределения нагрузки". По словам Эспера, внимание альянса в настоящее время в "большей степени сфокусировано" на России, чем прежде. Как подчеркнул глава Пентагона, за последние пять лет боеготовность альянса значительно повысилась.

В начале ноября французский лидер в интервью журналу The Economist заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри альянса, что можно охарактеризовать как "смерть мозга". Позже его высказывание раскритиковал ряд политиков.

Глава США Дональд Трамп сообщил 4 декабря на полях саммита НАТО, что Макрон взял обратно свои слова о "смерти мозга" НАТО, и что тот понимает, что альянс начал усиливаться. При этом в тот же день сам Макрон указал, что не стыдится своих недавних высказываний о "смерти мозга" НАТО, так как считает, что они позволили запустить важные дискуссии о положении дел в Североатлантическом альянсе. Днем ранее на встрече с Трампом он подчеркнул, что не собирается отказываться от этих слов и считает, что в стратегию альянса необходимо внести ясность.