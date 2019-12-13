МИД ДНР: подмена особого статуса Донбасса программой децентрализации Украины недопустима

КИЕВ, 13 декабря. /ТАСС/. Попытка президента Украины Владимира Зеленского исказить суть минских соглашений и подменить особый статус Донбасса программой децентрализации власти недопустима, так как не отражает особенности региона. Об этом в пятницу говорится в заявлении главы МИД ДНР Натальи Никоноровой.

"Украинский лидер предпринимает все новые попытки убедить нас в приверженности минским соглашениям откровенно сомнительным образом - он самовольно меняет смысл пунктов комплекса мер [по выполнению минских соглашений] с надеждой, что никто не заметит. Яркий пример его заявления о предусмотренной минскими договоренностями конституционной реформе, которую он предлагает заменить децентрализацией на уровне всей страны, - говорится в тексте заявления, которое публикует Донецкое агентство новостей. - При этом Зеленский признает, что в документах минского пакета это не предусмотрено, но ему "кажется, что, в принципе, и эта формулировка подходит". Однако эта формулировка совершенно несостоятельна, поскольку "децентрализация", предусмотренная пунктом 11 комплекса мер, должна быть проведена "с учетом особенностей" Донбасса, "согласованных с представителями" Донбасса".

Дипломат призвала украинское руководство обратить внимание, что в случае с минскими соглашениями "никакая самодеятельность и подмена понятий недопустима". "Если же украинская сторона продолжит саботировать минские соглашения и призывать к их изменению, это будет означать ни что иное, как срыв Киевом своих международных обязательств со всеми вытекающими из этого мерами ответственности перед мировым сообществом в лице стран-гарантов, ОБСЕ и ООН", - предупредила Никонорова.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Зеленский в четверг заявил о желании внести изменения в минские соглашения. Эту процедуру он охарактеризовал как очень сложную, но необходимую.