Глава Пентагона считает, что Турция отдаляется от США, но рассчитывает это изменить

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. Американский министр обороны Марк Эспер полагает, что Турция в настоящее время отдаляется от США, Вашингтон рассчитывает это изменить. С таким заявлением глава Пентагона выступил в пятницу в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

Эсперу был задан вопрос о том, считает ли он в настоящее время Анкару "надежным партнером". Глава Пентагона ответил, что Турция "не ведет себя как партнер", а также "движется в другом направлении", нежели США. "Они создавали помехи для планирования в рамках НАТО и осуществили вторжение в Сирию, которое, думаю, не было полезным", - пояснил он.

"Думаю, важнее всего продолжать искать те сферы, в которых между нами есть согласие, налаживать отношения, - отметил министр обороны США. - У нас отличные отношения между военными". Эспер подчеркнул, что намерен "отталкиваться от этого" и искать "пути для возвращения Турции".