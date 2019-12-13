{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Начало процедуры импичмента Трампа
Обновлено 

Трамп заявил, что не будет протестовать, если процедура импичмента в Сенате затянется

Американский лидер подчеркнул, что его устраивает любой вариант

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп совершенно не будет протестовать, если процедура импичмента в Сенате Конгресса США затянется. С таким заявлением он выступил в пятницу перед переговорами с президентом Парагвая Марио Абдо Бенитесом в Белом доме.

"Я не против длинного процесса, потому что я хочу увидеть осведомителя, который является мошенником", - сказал он, добавив, что его устраивает любой вариант. "Мне подойдет и короткий, и длинный (процесс - прим. ТАСС)", - отметил президент.

"Это мошенничество. Этого не должно допускаться. Это очень плохо для нашей страны. Речь идет о превращении в банальность процедуры импичмента. В один прекрасный день, когда у власти будет находиться президент-демократ, а Палата представителей будет находиться под контролем республиканцев, они, подозреваю, припомнят случившееся", - заявил также американский лидер.

Демократы используют процедуру импичмента "исключительно в попытке получить политическое преимущество", считает Трамп. "Несмотря на это, - сказал президент, - рейтинг моей популярности, как вы знаете, зашкаливает, сбор средств в предвыборные фонды у республиканцев идет феноменально, мы бьем рекорды, никто никогда не видел ничего подобного". "А происходит это потому, что люди испытывают отвращение (к выбранной демократами тактике межпартийной борьбы - прим. ТАСС)", - убежден президент США.

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
Реклама на ТАСС
Зеленский внес в Раду проект изменений в конституцию о децентрализации власти
Текст законопроекта на сайте Рады пока отсутствует
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС