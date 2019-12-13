Трамп заявил, что не будет протестовать, если процедура импичмента в Сенате затянется

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп совершенно не будет протестовать, если процедура импичмента в Сенате Конгресса США затянется. С таким заявлением он выступил в пятницу перед переговорами с президентом Парагвая Марио Абдо Бенитесом в Белом доме.

"Я не против длинного процесса, потому что я хочу увидеть осведомителя, который является мошенником", - сказал он, добавив, что его устраивает любой вариант. "Мне подойдет и короткий, и длинный (процесс - прим. ТАСС)", - отметил президент.

"Это мошенничество. Этого не должно допускаться. Это очень плохо для нашей страны. Речь идет о превращении в банальность процедуры импичмента. В один прекрасный день, когда у власти будет находиться президент-демократ, а Палата представителей будет находиться под контролем республиканцев, они, подозреваю, припомнят случившееся", - заявил также американский лидер.

Демократы используют процедуру импичмента "исключительно в попытке получить политическое преимущество", считает Трамп. "Несмотря на это, - сказал президент, - рейтинг моей популярности, как вы знаете, зашкаливает, сбор средств в предвыборные фонды у республиканцев идет феноменально, мы бьем рекорды, никто никогда не видел ничего подобного". "А происходит это потому, что люди испытывают отвращение (к выбранной демократами тактике межпартийной борьбы - прим. ТАСС)", - убежден президент США.