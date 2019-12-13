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Зеленский внес в Раду проект изменений в конституцию о децентрализации власти

Текст законопроекта на сайте Рады пока отсутствует

КИЕВ, 13 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады проект изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти. Соответствующий документ зарегистрирован в пятницу в украинском парламенте.

Текст законопроекта на сайте Рады пока отсутствует.

Реформа местного самоуправления началась на Украине в 2014 году при президенте Петре Порошенко, но не была доведена до конца. Для ее результативности Верховная рада должна была внести соответствующие изменения в конституцию. В частности, в пакете конституционных и законодательных изменений должны быть утверждены новые единицы административного деления, ликвидированы областные и районные госадминистрации, полномочия должны быть переданы исполкомам районных и облсоветов, избираемым на выборах. Кроме того, реформой предусмотрено внедрение института префекта, который будет назначаться главой государства и будет иметь контрольные функции в сфере соблюдения законов территориальными общинами.

В начале сентября Зеленский поручил завершить реформу децентрализации и провести на новой административной основе местные выборы в 2020 году. В пропрезидентской партии "Слуга народа" позже заявили, что намерены завершить реформу к весне 2020 года.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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