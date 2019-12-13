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США и Украина ведут переговоры по визиту Зеленского в Вашингтон

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба напомнил, что Дональд Трамп пригласил Зеленского "сразу после выборов" на Украине

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Украина продолжают обсуждать организацию встречи главы американской администрации Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме. Об этом сообщил в пятницу вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, выступая в германском Фонде Маршалла в Вашингтоне.

Его спросили, была ли уже назначена дата встречи двух лидеров. "Нет, мы ведем переговоры [по этому вопросу]. Я говорю о том, что приглашение [с американской стороны] есть, и все остальное должно быть согласовано по дипломатическим каналам", - отметил Кулеба. Он напомнил, что Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон "сразу после выборов" на Украине.

Вице-премьер рассказал, что у него запланирована серия встреч в столице с американскими должностными лицами высокого ранга, в том числе из Госдепартамента и Совета национальной безопасности при Белом доме. Он уже встретился с членами Конгресса. Кулеба при этом подчеркнул, что никто во время разговора с ним не поднимал тему импичмента Трампа.

В середине октября исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни сообщил, что администрация США не проводила серьезных обсуждений организации визита Зеленского для проведения переговоров с Трампом.

Главы двух государств 25 сентября встречались в Нью-Йорке, где проходила 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. При этом Трамп пригласил Зеленского посетить американскую столицу, однако не указал дату. На уточняющий вопрос Зеленского о времени американский лидер, указав на журналистов, пошутил: "Они назовут вам дату".

Теги
УкраинаСШАЗеленский, Владимир Александрович
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