CNN: в США сократили число лиц, которые слушают разговоры Трампа с другими лидерами

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. Белый дом в течение последних месяцев сократил число лиц, которым разрешено слушать телефонные разговоры президента США Дональда Трампа с лидерами других государств. Об этом сообщил в пятницу телеканал СNN.

По словам его источников, цель администрации США состоит в том, чтобы предотвратить утечки информации, касающейся данных разговоров. Теперь их могут слушать по большей части лишь те сотрудники администрации, которые были назначены на свои должности непосредственно Трампом. Их списки составляет помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

В число лиц, которым позволено слушать телефонные разговоры Трампа с лидерами других стран, входят О'Брайен, его заместитель Мэтт Поттингер, госсекретарь США Майкл Помпео, исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни и его заместитель Роб Блэр. Прежде слышать данные беседы могли также некоторые помощники, являющиеся экспертами по разным странам или сферам.

По сведениям телеканала, стенограммы этих разговоров также теперь предоставляют более ограниченному кругу лиц, чем прежде.

Соединенные Штаты сотрясает скандал, разразившийся вокруг июльского разговора Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Содержание этой беседы стало в итоге поводом для начала Палатой представителей Конгресса процедуры импичмента в отношении главы администрации США. Эту процедуру запустила Демократическая партия США, контролирующая на данном этапе Палату представителей. Как считают политические оппоненты американского лидера, республиканец Трамп пытался в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Байден сейчас является одним из наиболее вероятных соперников Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться поддержкой Киева во внутриполитической борьбе.