Киев на встрече контактной группы намерен договориться об обмене и дате прекращения огня

КИЕВ, 13 декабря. /ТАСС/. Украинская сторона рассчитывает достичь договоренностей по обмену пленными, дате прекращения огня в Донбассе и новых участках разведения сил на ближайшем заседании контактной группы в Минске 18 декабря. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Уже на следующей неделе запланированы заседания Трехсторонней контактной группы, в ходе которых рассчитываем на прогресс в вопросах прекращения огня под контролем ОБСЕ, разведения сил и освобождения наших удерживаемых лиц", - сказал он в эфире украинского телеканала "Интер".

Пристайко подчеркнул, что рассчитывает на определение конкретной даты прекращения огня и на достижение договоренностей об обмене до конца года.

Также, по словам министра, Украина до следующего саммита "нормандской четверки", предварительно запланированного на апрель 2020 года, должна выполнить "определенную домашнюю работу". "Это вопрос амнистии, проведения выборов, особого статуса [Донбасса] - все они должны быть решены", - пояснил Пристайко.

Первый за три года саммит в "нормандском формате" с участием лидеров Германии, России, Украины и Франции прошел 9 декабря в Париже. Участники саммита приняли коммюнике по итогам встречи, в котором подчеркивается, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате". Лидеры стран договорились продолжить дискуссию на высшем уровне через четыре месяца, а в течение этого времени сделать ряд шагов в направлении политического урегулирования конфликта, в том числе до конца 2019 года провести обмен пленными, а до конца марта 2020 года осуществить разведение сил на трех новых участках.