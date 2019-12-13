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Киев внесет изменения в конституцию о децентрализации на всей территории Украины

Киев предан минским договоренностям, отметил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко AP Photo/Efrem Lukatsky
Описание
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
© AP Photo/Efrem Lukatsky

КИЕВ, 14 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в конституцию будут внесены изменения в части децентрализации на всей территории страны.

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"Украина предана [минским] договоренностям. Мы все равно идем на изменения в конституцию, которые предусматривают децентрализацию по всей Украине", - сказал он в эфире украинского телеканала "Интер".

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект изменений в конституцию относительно децентрализации. Текст документа на сайте парламента пока отсутствует.

В Донецкой народной республике (ДНР) уже заявили, что не признают одностороннюю "децентрализацию", которую планирует провести Киев. "В конституции [Украины] должен быть закреплен особый статус Донбасса, и Киев обязан согласовать все поправки относительно особого статуса с Донецком и Луганском", - заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Реформа децентрализации

Реформа местного самоуправления началась на Украине в 2014 году при президенте Петре Порошенко, но не была доведена до конца. Для ее результативности Верховная рада должна была внести соответствующие изменения в конституцию. В частности, в пакете конституционных и законодательных изменений должны быть утверждены новые единицы административного деления, ликвидированы областные и районные госадминистрации, полномочия должны быть переданы исполкомам районных и облсоветов, избираемым на выборах. Кроме того, реформой предусмотрено внедрение института префекта, который будет назначаться главой государства и будет иметь контрольные функции в сфере соблюдения законов территориальными общинами.

В начале сентября Зеленский поручил завершить реформу децентрализации и провести на новой административной основе местные выборы в 2020 году. В пропрезидентской партии "Слуга народа" позже заявили, что намерены завершить реформу к весне 2020 года.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичПристайко, Вадим Владимирович
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