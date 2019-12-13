{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Brexit

Палата общин начнет рассмотрение билля о Brexit на следующей неделе

Палата общин начнет работу в обновленном составе 17 декабря

ЛОНДОН, 14 декабря. /ТАСС/. Законопроект об осуществлении Brexit будет на следующей неделе вновь внесен в Палату общин британского парламента, новый состав которой продолжит рассмотрение билля. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу вечером канцелярией премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

"Премьер-министр [в телефонной беседе] сообщил главе правительства Ирландии новую информацию, касающуюся графика повторного внесения законопроекта о Brexit на следующей неделе и его одобрения парламентом", - говорится в заявлении Даунинг-стрит, 10 по итогам разговора Джонсона с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром.

Лидеры двух стран также обсудили вопрос восстановления институтов власти в Северной Ирландии после распада местного правительства в январе 2017 года. Джонсон заверил своего коллегу в том, что британский кабмин приложит все усилия для того, чтобы разрешить затянувшийся кризис.

В октябре билль о Brexit, включающий текст достигнутого Джонсоном соглашения с ЕС об условиях "развода", был одобрен британским парламентом во втором чтении. Однако после этого депутаты отказались продолжать рассмотрение законопроекта по ускоренной процедуре. В результате правительство Джонсона сняло документ с рассмотрения, было вынуждено просить ЕС о новой отсрочке Brexit (до 31 октября) и добилось проведения досрочных выборов в Палату общин, состоявшихся в четверг.

По итогам голосования правящая Консервативная партия получила 365 мандатов в нижней палате британского парламента. Для тори это лучший результат за последние 30 лет, который позволит им выполнить главное предвыборное обещание - вывести страну из состава ЕС. Ни одна из оппозиционных партий не имеет возможности помешать правительству осуществить эту задачу. Лейбористы под руководством Джереми Корбина потерпели сокрушительное поражение, сумев провести в парламент всего 203 депутата.

Палата общин начнет работу в обновленном составе во вторник, 17 декабря. Члены правительства Джонсона неоднократно заявляли, что попытаются как можно скорее утвердить в парламенте необходимые для проведения Brexit законы. Британские политические обозреватели предполагают, что для этого могут быть сокращены сроки рождественских парламентских каникулы и назначены дополнительные заседания в выходные дни.

Теги
ВеликобританияBrexitДжонсон, Борис
Реклама на ТАСС
Власти Колумбии запустили сайт для принятия предложений от граждан по волнующим вопросам
Платформа будет открытой и постоянной, сообщил колумбийский президент Иван Дуке
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС