Полиция Гонконга задержала пять подростков по делу об убийстве во время протестов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 14 декабря. /ТАСС/. Полиция Гонконга задержала пятерых подростков по делу об убийстве пожилого человека во время протестных акций месяц назад. Об этом в субботу сообщил представитель правоохранительных органов.

"Полиция арестовала трех мужчин и двух женщин в возрасте от 15 до 18 лет по подозрению в причастности к делу об убийстве в районе Шэн Шуй 13 ноября", - говорится в сообщении.

Ранее на этой неделе органы правопорядка объявили о вознаграждении в размере 800 тыс. гонконгских долларов ($102 тыс.) за информацию, которая поможет найти виновного в гибели 70-летнего мужчины, работавшего уборщиком. Во время уличных беспорядков радикалы в масках попали ему в голову кирпичом, от полученных травм пострадавший скончался на следующий день в больнице.

В начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции из числа молодежи продолжили антиправительственные выступления. Они периодически сопровождаются блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. Однако за последний месяц ситуация в городе остается спокойной, митинги стали проходить в мирном ключе.

В общей сложности за полгода полиция задержала более 6 тыс. участников уличных беспорядков, 40% из них оказались школьниками и студентами.