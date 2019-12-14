Reuters: глава частной военной компании США Принс встречался с вице-президентом Венесуэлы

ТАСС, 14 декабря. Основатель частной военной компании Academi (ранее называлась Blackwater) Эрик Принс в прошлом месяце провел переговоры в Каракасе с вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

По его данным, Принс проинформировал о планирующейся встрече лишь одного представителя Белого дома.

Подобная встреча Принса с находящейся под санкциями США Родригес может спровоцировать вопросы о нарушении им закона Соединенных Штатов.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января текущего года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Действующий президент Боливарианской Республики Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.