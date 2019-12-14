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Лидер республиканцев в Сенате подал документы для переизбрания в верхнюю палату Конгресса

Митч Макконнелл будет баллотироваться от штата Кентукки

НЬЮ-ЙОРК, 14 декабря. /ТАСС/. Лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса Митч Макконнелл подал документы, чтобы в седьмой раз баллотироваться в верхнюю палату американского законодательного органа от штата Кентукки. Об этом сообщил в пятницу телеканал CBS.

Законодатель прибыл для этого в город Франкфорт, где находится офис секретаря штата Кентукки. Макконнелл во время выступления напомнил, что ранее сумел добиться от федеральных властей США выделения миллионов долларов на лечение от наркозависимости в Кентукки, а также принятия выгодных для фермеров штата законов.

Выборы сенатора от штата Кентукки состоятся в ноябре 2020 года. Соперником Макконнелла от демократов на них, как ожидается, будет Эми Макграт, которая ранее служила в Корпусе морской пехоты и ВМС США, она пилотировала истребители. Макконнелл представляет Кентукки в Сенате Конгресса США с 1985 года.

Макконнелл в настоящее время входит в число влиятельных сторонников президента США Дональда Трампа. Законодатель не раз выражал уверенность в том, что Сенат не поддержит импичмент американского лидера.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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