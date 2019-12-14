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Ситуация на Корейском полуострове
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В КНДР сообщили о проведении "крупного испытания" на полигоне Сохэ

При этом не указано, что конкретно испытывал Пхеньян
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© AP Photo/Ahn Young-joon

ПХЕНЬЯН, 14 декабря. /ТАСС/. Власти КНДР провели испытания на полигоне Сохэ. Об этом сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), не приводя подробностей, что конкретно испытывалось.

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"Еще одно крупное испытание было проведено 13 декабря 2019 года с 22:41 по 22:48 (16:41-16:48 мск) на космодроме Сохэ", - говорится в сообщении.

Как отмечает ЦТАК, проведенное испытание носило "крайне важный" характер. При этом специалисты Академии национальной обороны КНДР, находившиеся на космодроме, "получили на месте теплые поздравления от ЦК Трудовой партии Кореи".

"Успехи в области оборонной науки, свидетелями которых мы недавно стали, будут использованы КНДР для дальнейшего укрепления надежного стратегического ядерного сдерживания", - подчеркивается в сообщении агентства.

8 декабря СМИ народной республики сообщили о проведении успешного испытания на космодроме Сохэ в районе Тончхан-ни. Предполагается, что там был испытан ракетный двигатель. Это первый подобный тест с момента начала переговоров Пхеньяна и Вашингтона о денуклеаризации Корейского полуострова в 2018 году. После известия об испытаниях на полигоне президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что лидер КНДР "Ким Чен Ын может потерять все, если предпримет враждебные действия".

Ранее Пхеньян неоднократно выступал с призывами к Вашингтону урегулировать двусторонние отношения до конца 2019 года. Первый саммит США и КНДР успешно прошел в июне 2018 года в Сингапуре, однако второй в Ханое в феврале 2019-го закончился безрезультатно. Лидеры двух государств провели также короткую встречу в пограничном пункте Пханмунджом на границе Республики Корея и КНДР 30 июня, после чего в сентябре Трамп заявил, что планирует встретиться с Ким Чен Ыном до конца этого года.

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КНДРСитуация на Корейском полуострове
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