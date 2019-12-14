На Окинаве в годовщину начала переноса базы США прошла акция протеста

ТОКИО, 14 декабря. /ТАСС/. Акция протеста прошла в субботу в южной японской префектуре Окинава в связи с годовщиной начала полномасштабных работ по переносу авиабазы морской пехоты США Футэмма. Об этом сообщил телеканал NHK.

Демонстрация прошла в районе бухты Хэноко. В ней приняли участие несколько десятков человек, которые на каноэ и лодках проплыли в непосредственной близости от участка в бухте, где осуществляются насыпные работы. Участники выступили за вывод всех американских баз за пределы Окинавы, а также потребовали остановить передислокацию объекта, поскольку, по их мнению, это угрожает экологии в этом районе.

К настоящему времени насыпные работы в Хэноко завершены на 70%. Предполагается, что база займет территорию около 160 га. В частности, там расположится V-образная взлетно-посадочная полоса и другая необходимая инфраструктура.

На острове Окинава сконцентрировано 75% площади американских военных объектов в Японии, что вызывает недовольство местного населения. Символом его стала авиабаза морской пехоты США Футэмма, которая расположена в густонаселенном районе Гинован и становится источником постоянных инцидентов. Еще в 1996 году Токио и Вашингтон договорились убрать оттуда этот объект. В 1999 году было решено передислоцировать его на север Окинавы в район Хэноко, частично разместив на насыпных островах.

В 2013 году после долгих переговоров власти Окинавы согласились с началом этих работ. Однако в 2015 году тогдашний губернатор префектуры Такэси Онага отменил это решение. Он потребовал убрать американскую базу за пределы Окинавы.

Губернатор последовательно проиграл серию судебных разбирательств по этому поводу, однако упорно запрещал начало работ по переносу базы. Позднее Онага умер, а избранный на его место оппозиционер Дэнни Тамаки также заявил, что будет добиваться вывода американского объекта с Окинавы. Тем не менее, ряд судебных разбирательств завершился в пользу центрального правительства, и работы по переносу базы из города Гинован в район Хэноко были возобновлены.