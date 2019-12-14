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Военный переворот в Судане
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Экс-президента Судана признали виновным в коррупции

Тюремный срок 75-летнего Омара аль-Башира был сокращен с десяти до двух лет "в связи с его преклонным возрастом"

КАИР, 14 декабря. /ТАСС/. Бывший президент Судана Омар аль-Башир был приговорен в субботу к 10 годам лишения свободы по предъявленным ему обвинениям в коррупции.

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Первый приговор был вынесен аль-Баширу на специальном заседании суда в Хартуме, трансляцию которого вел телеканал Al Hadath.

Тюремный срок экс-президенту страны был сокращен с десяти до двух лет в связи с его преклонным возрастом. Как заявил в конце оглашения приговора судья, "в связи с достижением Омаром аль-Баширом возраста 70 лет срок заключения сокращен с 10 до 2 лет". Свергнутому президенту Судана - 75 лет. Все финансовые средства, обнаруженные у экс-президента, подлежат конфискации.

Смягчение приговора произошло во многом под давлением адвокатов, которые в своем последнем перед вынесением приговора слове настоятельно призвали судей пересмотреть суровое решение, учесть возраст аль-Башира, а также тот факт, что, как сказали они, "никаких денег он себе не присваивал". По словам представителей защиты, "процесс изначально был политизирован". Когда был озвучен приговор о 10 годах, в зале суда поднялись крики. После того, как удалось восстановить тишину и порядок, в завершающем слове судья озвучил в прямом эфире финальное решение о смягчении приговора.

Рассматриваемый на этом судебном процессе в деле о коррупции эпизод касался обнаружения в ходе обыска после свержения аль-Башира в апреле этого года секретной комнаты в президентском дворце, где хранились $113 млн в разных валютах. Адвокаты с самого начала заявляли, что эта сумма поступила в виде гранта из одного из арабских государств в рамках сотрудничества между руководителями, предназначалась для финансирования определенных отраслей экономики, и что бывший глава государства не присвоил себе ни единого цента. На прошлых заседаниях аль-Башир подтвердил, что часть средств - $25 млн - поступила от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

Здание суда в преддверии оглашения решения суда, которое длилось почти два часа, было взято под усиленную охрану. В ряде районов столицы в настоящее время проходят манифестации сторонников экс-президента. Сам аль-Башир не стал комментировать приговор.

Правивший Суданом 30 лет аль-Башир был отстранен от власти военными в ходе переворота 11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелой экономической ситуации в стране. Тогда армия взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции.

Суд над экс-президентом начался 19 августа. В рамках процесса было проведено десять заседаний.

Теги
Башир, Омар, аль-СуданСаудовская АравияСауд, Мухаммед бен Сальман, АльВоенный переворот в Судане
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