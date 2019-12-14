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Путин поздравил Казахстан с Днем независимости

Президент в поздравительной телеграмме отметил, что отношения между Казахстаном и Россией развиваются в духе стратегического партнерства

НУР-СУЛТАН, 14 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил главе казахстанского государства Касым-Жомарту Токаеву поздравительную телеграмму по случаю предстоящего Дня независимости республики, который отмечается 16 декабря. Как сообщила в субботу пресс-служба президента Казахстана, в послании подчеркивается, что отношения между двумя странами развиваются в духе стратегического партнерства.

"Общеизвестны успехи, достигнутые вашей страной в социально-экономической, научно-технической и многих других областях. Казахстан по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене, играет конструктивную роль в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня. Отношения между нашими государствами динамично развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Хорошую отдачу дает двустороннее сотрудничество на различных направлениях, а также координация усилий в рамках евразийских интеграционных процессов", - говорится в телеграмме.

Путин пожелал Токаеву крепкого здоровья и успехов, а гражданам республики - счастья и процветания.

День независимости - главный национальный праздник Казахстана. 16 декабря 1991 года первый президент страны Нурсултан Назарбаев подписал конституционный закон "О государственной независимости Республики Казахстан".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссияТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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