Глава украинских раскольников официально объявил о ликвидации Киевского патриархата

КИЕВ, 14 декабря. /ТАСС/. Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний в субботу официально объявил о ликвидации Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Об этом сообщил представитель ПЦУ Евстратий Зоря.

"На заседании архиерейского собора митрополит Епифаний сообщил о юридическом прекращении существования религиозных организаций "Киевская патриархия УПЦ КП" и "Патриархия УАПЦ", - написал он на странице в Facebook. Зоря уточнил, что состоявшееся мероприятие прошло в Софии Киевской и было посвящено первой годовщине создания ПЦУ.

В декабре 2018 года в Киеве состоялся так называемый объединительный собор, на котором под эгидой Константинопольского патриархата из неканонических структур - Украинской автокефальной православной церкви и Киевского патриархата - была создана ПЦУ. Однако уже 14 мая этого года глава Киевского патриархата Филарет объявил, что его церковь продолжает существовать, а себя назвал действующим патриархом. В свою очередь ПЦУ 24 мая выразила поддержку своему главе Епифанию, который 29 мая распорядился считать недействительными документы Киевского патриархата, изданные после 30 января 2019 года. Позже в ПЦУ приняли решение подчинить себе все приходы и монастыри Киевского патриархата.

На прошлой неделе Филарет записал видеообращение, в котором опроверг ликвидацию возглавляемой им церковной структуры. По его мнению ПЦУ, своими решениями "бессознательно готовит религиозную войну на Украине". До этого Филарет назвал "неправильным" полученный от Константинопольского патриарха томос об автокефалии.