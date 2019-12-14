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В Таиланде проходит первый крупный митинг со времен военного переворота 2014 года

В центре Бангкока собрались тысячи сторонников оппозиционной Партии будущего
Описание
© Григорий Зименков/ТАСС

БАНГКОК, 14 декабря. /ТАСС/. Тысячи сторонников оппозиционной Партии будущего собрались в субботу в центре Бангкока, передает корреспондент ТАСС с места событий. Не согласованная с властями акция началась в 17:00 по местному времени (13:00 мск) и проходила возле торгового центра MBK.

Перед собравшимися выступил лидер партии Тханатхорн Чунгрунгреангкит, который заявил, что "нынешняя акция является только началом борьбы". "Сегодня мы демонстрируем силу, чтобы другие могли к нам присоединиться в будущем. Сегодняшнее мероприятие является тестовым - перед серьезной акцией в следующем месяце", - сказал он собравшимся.

На транспарантах пришедших на митинг людей написаны лозунги: "Требуем справедливости!" и "Справедливость - это воля закона!". В районе проведения митинга полностью отсутствует связь с интернетом. Вместе с тем, по наблюдениям корреспондента ТАСС, практически отсутствуют наряды полиции. Ранее сообщалось, что около 150 правоохранителей будут обеспечивать безопасность во время акции.

Митинг стал первой крупной акцией с момента военного переворота 2014 года.

Накануне Чунгрунгреангкит во время прямой трансляции в Facebook на тайском языке пригласил своих сторонников на встречу, чтобы заявить о несогласии с политикой нынешних властей. Причиной тому стало решение избирательной комиссии Таиланда обратиться в Конституционный суд для роспуска Партии будущего. Ее лидер якобы незаконно предоставлял денежные средства своему политическому объединению. 20 ноября Конституционный суд признал Чунгрунгреангкита, ранее в этом году претендовавшего на пост премьер-министра, виновным в нарушении закона о выборах и лишил его депутатского статуса.

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Таиланд
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